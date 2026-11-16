सीआरपीएफ हमले का आरोपी ढेर: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, मारा गया उमर डार; लतीफ भट्ट की तलाश जारी

फरार आतंकवादी की खोज

अधिकारियों ने बताया कि उमर डार पहले पत्थरबाजी की घटना में भी शामिल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में डार को हमले के बाद भट्ट के साथ भागते देखा गया था। पिछले सप्ताह हुए इस हमले में तीन सीआरपीएफ कर्मी घायल हुए थे। लतीफ भट्ट का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। माना जा रहा है कि उसे गोली लगी है। सुरक्षा बलों ने उसे ढूंढने के लिए सेब के बाग के आसपास के कई इलाकों की घेराबंदी कर दी है और सघन प्रयास किए जा रहे हैं।