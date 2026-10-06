{"_id":"6ac4e1928eea384f1e0bf0f7","slug":"video-preparations-for-ramlila-in-chenani-intensify-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर: चिनैनी में रामलीला की तैयारियां तेज, नवरात्र से होगा मंचन; रिहर्सल में जुटे कलाकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू कश्मीर: चिनैनी में रामलीला की तैयारियां तेज, नवरात्र से होगा मंचन; रिहर्सल में जुटे कलाकार

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:24 PM IST







Link Copied



चिनैनी कस्बे में नवरात्र से रामलीला का मंचन शुरू होगा जिसे लेकर रामलीला क्लब में कलाकारों की रिहर्सल जोर-शोर से चल रही है। इस बार कई नए कलाकार भी रिहर्सल में शामिल हो रहे हैं जिससे रामलीला को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह बढ़ गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन