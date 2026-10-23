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जम्मू: डोडा में बलिदान पुलिसकर्मियों को सलाम, पुलिस स्मृति दिवस परेड में बलिदान को किया नमन

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:28 PM IST







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डोडा की जिला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस परेड आयोजित कर देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और शांति के लिए प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीद जवानों के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उनके परिवारों के त्याग के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। ... और पढ़ें

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