जम्मू-कश्मीर: बसंतगढ़ तहसील के गुल्लीगला पंचौड इलाके में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 16 लोगों के घायल

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बसंतगढ़ तहसील के गुल्लीगला पंचौड इलाके में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 16 लोगों के घायल होने की जानकारी, गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को रामनगर उपजिला अस्पताल लाया गया, इस हादसे में एक पांच बर्ष की बच्ची सहित महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार पंचौड से सुबह साढ़े सात बजे रामनगर की तरफ आ रही थी यात्री बस गुल्लीगला इलाके में गहरी खाई में जा गिरी, स्थानीय ग्रामीणों ने मार्ग की खस्ताहालत का कारण बताया है । रामनगर के विधायक भी सभी घायलों का हाल-चाल जाने के लिए अस्पताल पहुंचे। हादसे में तीन घायलों को जेएमसी भेजा गया है जिस में एक बच्चा भी शामिल है।

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