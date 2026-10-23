जम्मू-कश्मीर: शोपियां में बलिदान पुलिसकर्मियों को सलाम, डीपीएल में शहीद दिवस परेड आयोजित

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शोपियां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस (डीपीएल) में शहीद दिवस परेड आयोजित कर ड्यूटी के दौरान देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में एसएसपी मुश्ताक अहमद चौधरी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान पुलिस विभाग ने शहीदों के बलिदान और उनकी विरासत को सम्मान देने का संकल्प दोहराया।

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