{"_id":"6adb05b5cfc7c9c9c60c12af","slug":"video-dussehra-celebrated-with-great-enthusiasm-in-doda-5000-to-6000-people-witness-the-burning-of-the-ravana-effigy-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: श्रीराम के जयकारों से गूंजा डोडा, 5 से 6 हजार लोगों ने देखा रावण दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: श्रीराम के जयकारों से गूंजा डोडा, 5 से 6 हजार लोगों ने देखा रावण दहन
डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रामलीला चैरिटेबल ट्रस्ट और नगरी रामलीला क्लब के संयुक्त आयोजन में दशहरा धूमधाम से मनाया गया, जहां 5 से 6 हजार लोगों ने श्रीराम के जयकारों के बीच रावण दहन देखा। भव्य झांकी और धार्मिक उत्साह के बीच आयोजित समारोह में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।