{"_id":"6adb05b5cfc7c9c9c60c12af","slug":"video-dussehra-celebrated-with-great-enthusiasm-in-doda-5000-to-6000-people-witness-the-burning-of-the-ravana-effigy-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: श्रीराम के जयकारों से गूंजा डोडा, 5 से 6 हजार लोगों ने देखा रावण दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रामलीला चैरिटेबल ट्रस्ट और नगरी रामलीला क्लब के संयुक्त आयोजन में दशहरा धूमधाम से मनाया गया, जहां 5 से 6 हजार लोगों ने श्रीराम के जयकारों के बीच रावण दहन देखा। भव्य झांकी और धार्मिक उत्साह के बीच आयोजित समारोह में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

... और पढ़ें