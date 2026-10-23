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जम्मू-कश्मीर: वाची में ब्लॉक दिवस शिविर, डीसी चरणदीप सिंह ने सुनीं लोगों की समस्याएं

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST







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शोपियां के डीसी चरणदीप सिंह ने ब्लॉक दिवस पहल के तहत वाची में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए दर्ज किया गया। ... और पढ़ें

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