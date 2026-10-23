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जम्मू: सांबा में बलिदानियों को सलाम, एसएसपी अनुज कुमार ने शहीद परिवारों से की मुलाकात

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:28 PM IST







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सांबा की जिला पुलिस लाइन में शहीद जवानों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान एसएसपी अनुज कुमार ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और देश की सुरक्षा में उनके प्रियजनों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। ... और पढ़ें

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