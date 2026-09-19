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जम्मू: डोडा में खेलानी-सुधमहादेव टनल हाईवे पर हादसा, एक की मौत, पांच घायल

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST







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डोडा में खेलानी-सुधमहादेव टनल हाईवे पर शनिवार सुबह वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। डोडा वेस्ट के विधायक शक्ति राज परिहार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को बेहतर इलाज एवं हरसंभव मदद के निर्देश दिए। ... और पढ़ें