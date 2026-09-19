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On the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday, Bharatiya Janata Party organized a programme in the presence of Ministry of Social Justice in village Chakroi of Suchetgarh.
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जम्मू-कश्मीर: मोदी के जन्मदिन पर सुचेतगढ़ में 76वां सामाजिक अधिकारिता शिविर, दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सुचेतगढ़ के चकरोई गांव में 76वां सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, हियरिंग एड समेत विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसमें भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया।
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