Jammu News: पलथ में खोदाई के दौरान मिले मोर्टार के जिंदा गोले, बम निरोधक दस्ते ने किए निष्क्रिय

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सूचना मिलते ही पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सुरक्षित कर सभी गोले अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। दोपहर बाद बम निरोधक दस्ते ने सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए बरामद सभी मोर्टार शेल को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने पर उसे छेड़छाड़ न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। संवाद

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सांबा। जिला सांबा के नड़ क्षेत्र के पलथ गांव में भूमि की खोदाई के दौरान मोर्टार के जिंदा गोले मिलने से इलाके में सूचना फैल गई। जानकारी के अनुसार, कुछ लोग जमीन की खोदाई कर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी के अंदर से मोर्टार के जिंदा गोले दिखाई दिए। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई।