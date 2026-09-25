Jammu News: रिंग रोड पर वाहनों की चपेट में आने से सात पशुओं की मौत, तीन घायल

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पूर्व सरपंच ने प्रशासन से पीडि़त को सहायता देने की मांग कीसंवाद न्यूज एजेंसीमीरां साहिब। रिंग रोड से सटे गांव मरालिया के पास वीरवार सुबह पांच बजे के करीब एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें वाहनों की चपेट में आने से सात पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य पशु घायल हो गए।हादसे के दौरान रिंग रोड से गुजर रही एक कार भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे कार चालक को मामूली चोटें आईं पर कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद रिंग रोड पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही मीरां साहिब पुलिस व नेशनल हाईवे अथाॅरिटी की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी के सहयोग से सड़क पर बाधित यातायात को सुचारु करवाया तथा हादसे से संबंधित जानकारी जुटाई।बताया जा रहा है कि मरालिया गुजर बस्ती के रहने वाले नजीर अहमद के पशु रिंग रोड पर आए थे। सुबह के समय अंधेरा होने पर राय मोड की और जाते समय एक डंपर की चपेट में सड़क पर मौजूद पशु इसकी चपेट में आने पर सात पशु मारे गए। पीछे आ रहे कार चालक को मृत पशुओं के नहीं देख पाने पर आगे जा रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने पर कार क्षतिग्रस्त होने के साथ कार चालक को भी चोटें आई।नजीर अहमद ने बताया कि पशु रिंग रोड पर कब आ गए पता नहीं चला। हादसे के बाद जानकारी मिलने पर वहां पहुंचा। तब तक सात पशु मारे जाने के साथ तीन वहां पर घायल अवस्था में पड़े मिले। बाद में उनके उपचार के लिए वेटनरी अस्पताल आरएस पुरा में भेजा गया।गांव मरालिया के नंबरदार शक्ति रामपाल ने कहा कि नजीर के दस पशु थे। हादसे में सात मारे गए और तीन घायल हो गए। उन्होंने सरकार से नजीर अहमद की सहायता करने की मांग की ताकि कुछ राहत मिल सके।मरालिया पंचायत के पूर्व सरपंच किशोर कुमार ने कहा कि रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने पर हादसे के बाद मौके पर से डंपर चालक के भाग जाने पर पुलिस तलाश कर कानूनी कार्रवाई करे ताकि नजीर अहमद को राहत मिल सके। इस दौरान तहसीलदार चंद्र शेखर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और रिपोर्ट जिला आयुक्त को भेजने के लिए कहा है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हादसे को लेकर भी संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।