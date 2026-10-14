जम्मू-कश्मीर: पहाड़ों पर सफेद चादर, बर्फबारी ने थामी गुरेज की रफ्तार

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उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में मंगलवार शाम ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। तुलैल घाटी के किलशे टॉप और राजदान पास पर बर्फ गिरने से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं, बर्फबारी के चलते 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है।

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