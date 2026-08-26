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Jammu: ईद-ए-मिलाद-उल-नबी पर नौशेरा में निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी, उमड़ा अकीदत का सैलाब

Nikita Gupta

Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST







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नौशेरा में ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के अवसर पर जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह और अकीदत के साथ भाग लिया। इस दौरान शहर में धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। ... और पढ़ें

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