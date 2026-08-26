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जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक हदासा: पुंछ में ईको कार खाई में गिरी, छह लोगों की मौके पर मौत; तीन की हालत गंभीर

Wed, 26 Aug 2026 07:59 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, जम्मू
पीटीआई, जम्मू Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 07:59 PM IST
सार

पुंछ की सुरनकोट तहसील में एक ईको कार हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रण कार खाई में जा गिरी। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 

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Six people died on spot after Eeco car plunged into a gorge in Poonch
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले की सुरनकोट तहसील के शींदरा गांव में बुधवार देर शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक ईको कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुखद हादसे में उसमें सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

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घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया
दुर्घटना में एक बच्चे सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की हालत बेहद नाजुक थी। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी राजोरी भेजा गया। अन्य दो घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। मृतकों के शवों को भी अस्पताल लाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

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पुंछ के शींदरा गांव के पास हादसा
यह हादसा शींदरा गांव के पास हुआ। ईको कार में सवार लोग कहीं जा रहे थे। चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। कार सीधे खाई में जा गिरी। दुर्घटनास्थल पर ही छह लोगों ने दम तोड़ दिया। यह घटना देर शाम को हुई, जिससे बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें आईं।

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घायल बच्चे को राजोरी किया रेफर
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने घायलों को खाई से बाहर निकाला। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जीएमसी राजोरी स्थानांतरित किया गया। अन्य घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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