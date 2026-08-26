{"_id":"6a8eef503633d1ee410b923b","slug":"five-hybrid-terrorists-arrested-in-kulgam-2026-08-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम: कुलगाम में पांच हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, गोला-बारूद भी बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पांच संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। विज्ञापन



यह अभियान कुलगाम पुलिस, नौ राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में यह संयुक्त अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विज्ञापन

संयुक्त बलों ने चार 9 एमएम पिस्तौल बरामद कीं। इसके साथ ही चार मैगज़ीन, 22 कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड भी मिले। बरामद हथियारों और गोला-बारूद को जांच के हिस्से के रूप में हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच जारी है। इसका उद्देश्य गिरफ्तार किए गए सहयोगियों के संबंधों का पता लगाना है।



संयुक्त अभियान में मिली बड़ी कामयाबी

यह संयुक्त अभियान कुलगाम पुलिस, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में तलाशी के दौरान हथियार मिले। इनमें चार 9 एमएम पिस्तौल, चार मैगजीन और 22 कारतूस शामिल थे। दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए।

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