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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Five hybrid terrorists arrested in Kulgam

बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम: कुलगाम में पांच हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, गोला-बारूद भी बरामद

Wed, 26 Aug 2026 07:21 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, कुलगाम
अमर उजाला नेटवर्क, कुलगाम Published by: Akash Dubey Updated Wed, 26 Aug 2026 07:21 PM IST
सार

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आज एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें पांच कथित आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।

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Five hybrid terrorists arrested in Kulgam
पांच आतंकी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पांच संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

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यह अभियान कुलगाम पुलिस, नौ राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में यह संयुक्त अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 

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संयुक्त बलों ने चार 9 एमएम पिस्तौल बरामद कीं। इसके साथ ही चार मैगज़ीन, 22 कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड भी मिले। बरामद हथियारों और गोला-बारूद को जांच के हिस्से के रूप में हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच जारी है। इसका उद्देश्य गिरफ्तार किए गए सहयोगियों के संबंधों का पता लगाना है।
 

संयुक्त अभियान में मिली बड़ी कामयाबी
यह संयुक्त अभियान कुलगाम पुलिस, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में तलाशी के दौरान हथियार मिले। इनमें चार 9 एमएम पिस्तौल, चार मैगजीन और 22 कारतूस शामिल थे। दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए।
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अधिकारी जांच में जुटे
बरामद किए गए सभी हथियार और गोला-बारूद जांच के लिए हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गिरफ्तार किए गए सहयोगियों के संबंधों का पता लगाना है। साथ ही, बरामदगी से जुड़ी परिस्थितियों को भी स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है।

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