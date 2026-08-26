बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम: कुलगाम में पांच हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, गोला-बारूद भी बरामद
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आज एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें पांच कथित आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।
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दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पांच संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।
यह अभियान कुलगाम पुलिस, नौ राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में यह संयुक्त अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
यह संयुक्त अभियान कुलगाम पुलिस, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बुगम ऑर्चर्ड क्षेत्र में तलाशी के दौरान हथियार मिले। इनमें चार 9 एमएम पिस्तौल, चार मैगजीन और 22 कारतूस शामिल थे। दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए।
अधिकारी जांच में जुटे
बरामद किए गए सभी हथियार और गोला-बारूद जांच के लिए हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गिरफ्तार किए गए सहयोगियों के संबंधों का पता लगाना है। साथ ही, बरामदगी से जुड़ी परिस्थितियों को भी स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है।