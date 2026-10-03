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जम्मू-कश्मीर: निक्की तवी के किनारे कूड़े का ढेर, ग्रामीणों में रोष; नवरात्र से पहले सफाई की मांग

Nikita Gupta

Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST







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आरएस पुरा के बडयाल ब्राह्मणा में निक्की तवी के किनारे विभिन्न इलाकों से लाया गया कूड़ा फेंके जाने से ग्रामीणों में रोष है, जिससे नदी का पानी दूषित होने की आशंका है। नवरात्र से पहले ग्रामीणों ने कूड़ा डंपिंग पर रोक लगाने और जमा कचरे का उचित निस्तारण कराने की मांग की है, साथ ही समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ... और पढ़ें

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