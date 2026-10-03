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जम्मू-कश्मीर: सर्दियों से पहले सेना की पहल, डोडा के दुर्गम गांव में लगा निशुल्क चिकित्सा शिविर

Nikita Gupta

Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST







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डोडा के गोहा क्षेत्र के हम्बल गांव में 25 असम राइफल्स की सिल्वर टाइगर बटालियन ने निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों की बीपी, शुगर, ईसीजी, आंख और कान की जांच की। शिविर में लोगों को जरूरी दवाइयां और चिकित्सकीय परामर्श दिया गया, जबकि बदलते मौसम और सर्दियों में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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