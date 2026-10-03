जम्मू-कश्मीर: आतंकी हाशिम मूसा के मारे जाने के बाद कटड़ा में सुरक्षा कड़ी, वैष्णो देवी मार्ग पर हाई अलर्ट
लश्कर-ए-ताइबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा के मारे जाने के बाद कटड़ा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग समेत जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
विस्तार
लश्कर-ए-ताइबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा (उर्फ आसिफ फौजी) के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के कई जिलों सहित कटड़ा और श्री माता वैष्णो देवी मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। बता दें कि आगामी नवरात्रि 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे हैं। के मद्देनजर कटरा और माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है।
अतिरिक्त सुरक्षा उपाय
मूसा के मारे जाने के बाद किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को रोकने और आगामी शारदीय नवरात्र के मद्देनजर रियासी प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कटड़ा के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर विशेष नाके (चेकपॉइंट) बनाए गए हैं। वाहनों की सघन चेकिंग, यात्रियों के दस्तावेजों का री-वेरिफिकेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।
सीसीटीवी और पेट्रोलिंग
कटड़ा शहर से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक पूरे यात्रा मार्ग की पैनी निगरानी सीसीटीवी (सीसीटीवी) कैमरों और अर्धसैनिक बलों व पुलिस की संयुक्त गश्त के जरिए की जा रही है ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित रहे।