जम्मू-कश्मीर: आतंकी हाशिम मूसा के मारे जाने के बाद कटड़ा में सुरक्षा कड़ी, वैष्णो देवी मार्ग पर हाई अलर्ट

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

मूसा के मारे जाने के बाद किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को रोकने और आगामी शारदीय नवरात्र के मद्देनजर रियासी प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कटड़ा के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर विशेष नाके (चेकपॉइंट) बनाए गए हैं। वाहनों की सघन चेकिंग, यात्रियों के दस्तावेजों का री-वेरिफिकेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।



सीसीटीवी और पेट्रोलिंग

कटड़ा शहर से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक पूरे यात्रा मार्ग की पैनी निगरानी सीसीटीवी (सीसीटीवी) कैमरों और अर्धसैनिक बलों व पुलिस की संयुक्त गश्त के जरिए की जा रही है ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित रहे।