{"_id":"6ac0e880d69ba2343909dedd","slug":"video-dodas-unexplored-tourist-spots-await-recognition-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: डोडा के अनछुए पर्यटन स्थलों को पहचान का इंतजार, प्राकृतिक खूबसूरती के बावजूद सुविधाओं की कमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: डोडा के अनछुए पर्यटन स्थलों को पहचान का इंतजार, प्राकृतिक खूबसूरती के बावजूद सुविधाओं की कमी

Nikita Gupta

Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM IST







Link Copied



डोडा के ठाठरी, भलेसा, गंदोह, चंगा, चिल्ली, जक्यास और किल्होत्रान जैसे खूबसूरत पहाड़ी इलाके अब भी पर्यटन की मुख्यधारा से दूर हैं, जहां सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विकास की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने इन क्षेत्रों को ईको एडवेंचर और ग्रामीण पर्यटन से जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने तथा संभावित स्थलों को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन