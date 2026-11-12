अनंतनाग के बिजबेहरा में चार घर और दो शेड जले

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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में भीषण आग लगने से चार रिहायशी घर और दो शेड पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और आग पर काबू पाने के लिए तुरंत पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया।

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