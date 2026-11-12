Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces

कुलगाम आतंकी हमला: 'हमला करो और भाग जाओ', मुठभेड़ के बजाय आतंकियों का नया पैंतरा; पहले भी सामने आया ये तरीका

Thu, 12 Nov 2026 12:42 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 12 Nov 2026 12:42 PM IST
सार

आतंकी मुठभेड़ में सीधे उलझने के बजाय बचकर हमला कर भागने की रणनीति है। हाल के दिनों में आतंकियों ने हमला करने का पैंतरा बदल दिया है। ईंट भट्ठे पर श्रमिक की हत्या से अनंतनाग में पुलिसकर्मी पर हमले तक ऐसा ही तरीका दिखाई दिया है। बुधवार को कुलगाम हमले के बाद आतंकी फरार हो गए। सीसीटीवी में 18 से अधिक गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है।

विज्ञापन
Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces
कुलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जवान - फोटो : पीटीआई
सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई और पहाड़ों से लेकर जंगलों तक हुई मुठभेड़ों में आतंकियों के सफाये के बाद अब बचे हुए आतंकी सुरक्षाबलों से आमने-सामने की मुठभेड़ में उलझने के बजाय अचानक हमला कर फरार होने की रणनीति अपना रहे हैं।


कुछ सेकेंड की गोलीबारी, अचानक निशाना और फिर सुरक्षित रास्ते से भाग निकलना। कुलगाम में सीआरपीएफ नाके पर हुआ ताजा हमला इसी तरीके की ओर इशारा कर रहा है। हमलावरों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फरार हो गए।
Trending Videos
Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces
कुलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जवान - फोटो : पीटीआई
इस तरीके में हमलावर लंबे समय तक किसी स्थान पर नहीं रुकते और न ही सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में उलझते हैं। अचानक हमला कर भागने से उनकी पहचान और ठिकाने तक पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन जाता है। 

 
Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces
कुलगाम में आतंकी हमले में घायल जवान - फोटो : पीटीआई
हमले में इस्तेमाल वाहन, भागने के रास्ते और स्थानीय मदद की संभावना की जांच भी अहम हो जाती है। कुलगाम हमले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 18 से अधिक राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले के पीछे लश्कर के एक+एक यानी दो आतंकियों की जोड़ी होने का शक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces
कुलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जवान - फोटो : पीटीआई
कुलगाम में श्रमिक, अनंतनाग में पुलिसकर्मी बने निशाना
कुलगाम में यह तरीका पहली बार सामने नहीं आया है। इसी साल 31 जुलाई को जिले के केलम में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। दोनों श्रमिकों की बाद में मौत हो गई थी। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए थे। 

 
विज्ञापन
Kulgam Terror Attack: Militants Adopt Hit-and-Run Tactic to Avoid Direct Encounters with Security Forces
कुलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जवान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को निशाना बनाया था। उन पर भी अचानक नजदीक से गोलीबारी की गई थी। इसमें वह बलिदान हुए थे। इन घटनाओं में एक समान बात यह रही कि आतंकी व उनके स्लीपर सेल मुठभेड़ में उलझने के बजाय अचानक गोलीबारी कर भागने का रास्ता चुना।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed