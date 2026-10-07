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जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान, वुलर वैंटेज पार्क से निकली सेवा संकल्प यात्रा

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST







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बांदीपोरा में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान के तहत वुलर वैंटेज पार्क में कार्यक्रम आयोजित कर सेवा संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें छात्रों और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुना। कार्यक्रम में मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, चुनौतियों और भारत को विकसित व आत्मनिर्भर बनाने के उनके विजन पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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