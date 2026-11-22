मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तार अहमद के अनुसार, जम्मू में शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू संभाग में भद्रवाह सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ। बनिहाल में 5.3 और कटड़ा में 12.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पहलगाम, कुपवाड़ा और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है।गेहूं और चने की बोआई का आखिरी मौका



कृषि वैज्ञानिक डॉ. बलबीर गोत्रा ने बताया कि गेहूं और चने की बोआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसानों के पास बोआई पूरी करने के लिए करीब एक सप्ताह का समय बचा है। उन्होंने खेतों में पर्याप्त नमी होने पर जल्द गेहूं की बोआई पूरी करने की सलाह दी।इन क्षेत्रों में इतना रहा तापमान (डिग्री सेल्सियस)