जम्मू-कश्मीर: सुबह बादलों ने बढ़ाई ठिठुरन, दोपहर की धूप ने दी राहत; 27 नवंबर तक बदलेगा मौसम
जम्मू-कश्मीर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं जबकि दोपहर में धूप से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर तक उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।
विस्तार
जम्मू और आसपास क्षेत्रों में शनिवार सुबह बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, 27 नवंबर तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं। उधर, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को गेहूं और चने की बोआई जल्द पूरी करने की सलाह दी है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तार अहमद के अनुसार, जम्मू में शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू संभाग में भद्रवाह सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ। बनिहाल में 5.3 और कटड़ा में 12.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पहलगाम, कुपवाड़ा और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है।गेहूं और चने की बोआई का आखिरी मौका
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बलबीर गोत्रा ने बताया कि गेहूं और चने की बोआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसानों के पास बोआई पूरी करने के लिए करीब एक सप्ताह का समय बचा है। उन्होंने खेतों में पर्याप्त नमी होने पर जल्द गेहूं की बोआई पूरी करने की सलाह दी।इन क्षेत्रों में इतना रहा तापमान (डिग्री सेल्सियस)
- श्रीनगर 16.6 2.0
- पहलगाम 14.2 0.4
- कुपवाड़ा 16.2 0.8
- गुलमर्ग 10.8 0.4
- बटोत 19.0 7.1
- बनिहाल 18.9 5.3
- कटड़ा 23.0 12.6
- भद्रवाह 18.8 3.6