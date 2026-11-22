इस अध्ययन काे अंजाम देने वाली देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान की शोधकर्ता प्रकृति जीएम के अनुसार अध्ययन के दौरान तिब्बती लोमड़ी के वितरण, आवास के उपयोग, गतिविधि के पैटर्न, अन्य शिकारी जानवरों के साथ इसके संबंधों और इसकी मांद की विशेषताओं का आकलन किया गया। उनके अनुसार ये शुरुआती निष्कर्ष चांगथांग में तिब्बती सैंड फॉक्स की पारिस्थितिकी के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही, ये भारतीय ट्रांस-हिमालय क्षेत्र में इस प्रजाति के आवास और शिकार के संसाधनों के साथ इसके संबंधों को समझने में मदद करते हैं।



अध्ययन के दौरान मिली 11 मांद

101 ग्रिड यानी 3×3 वर्ग किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में कुल 11 मांद मिलीं, जिनमें एक नेटल डेन यानी बच्चों को जन्म देने वाली मांद थी। इसके अतिरिक्त 10 रेस्टिंग डेन यानी आराम करने वाली मांद थीं। ये मुख्य रूप से चट्टानी इलाकों में पाई गईं। अध्ययन के दौरान मांद का प्रकार, उसकी गहराई, प्रवेश द्वार की दिशा और आकार, उसकी लंबाई-चौड़ाई, मांद के भीतर की ऊंचाई और चौड़ाई, जमीन का प्रकार (मिट्टी या चट्टान), अन्य शिकारी जानवरों की मांद से दूरी और इलाके की बनावट का डाटा भी रिकॉर्ड किया गया।



इस मांसाहारी जीव पर अब तक सबसे कम अध्ययनमध्यम प्रकार का यह मांसाहारी जीव चूहे और अन्य छोटे जीव खाकर अपनी भूख मिटाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तिब्बती लोमड़ी की पारिस्थितिकी, विशेष रूप से इसके आवास के उपयोग, आहार और उसी क्षेत्र में रहने वाले अन्य शिकारी जानवरों के साथ इसके संबंधों पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं