श्रीनगर: डल झील की खूबसूरती पर फिदा हुए विदेशी पर्यटक, कश्मीर की मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ

पर्यटक जानकी ने कहा कि डल झील के किनारे का मौसम बेहद सुहावना है और यहां के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। उन्होंने शिकारा की सवारी के साथ हाउसबोट में ठहरने का अनुभव भी साझा किया। जानकी लद्दाख घूमने के बाद श्रीनगर पहुंची थीं और उन्होंने सोनमर्ग व गुलमर्ग का भी दौरा किया।



उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग मददगार हैं और पर्यटकों के साथ घुल-मिलकर रहते हैं। उनका मानना है कि इसी तरह का माहौल बना रहा तो घाटी में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लोगों से जीवन में कम से कम एक बार कश्मीर आने की अपील भी की।



नैरोबी केन्या से आए पर्यटक रवि वास्ता ने भी कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और यहां मिलने वाली सुविधाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुबह का मौसम शानदार था और वह डल झील में नौका विहार के लिए निकले थे। उनके मुताबिक, पर्यटन सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और होटल कर्मचारी भी अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं।