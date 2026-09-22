जम्मू-कश्मीर: मिलेट्स को खेत से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी, पैकिंग-ब्रांडिंग पर एलजी का फोकस

फसल के साथ गांव में खुलेंगे कारोबार के रास्ते

उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं से अपील की कि वे मोटे अनाज से बने खाद्य उत्पादों की पैकिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के क्षेत्र में आगे आएं। एक जिला, एक उत्पाद जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर इसे बड़े कारोबार में बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 1.8 करोड़ टन मोटे अनाज का उत्पादन किया है जो वैश्विक उत्पादन का करीब 38 फीसदी है।



जीएमसी में थाली में मिलेट लौटाने पर जोर

जीएमसी में एलजी ने मोटे अनाज को सेहत से जोड़ते हुए बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी और सांवा जैसे अनाजों को भोजन में शामिल करने की अपील की। इनमें रेशे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आईसीएमआर की 2018 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में गैर-संचारी बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1990 के 37.09% से बढ़कर 2016 में 61.8% हो गया है। उन्होंने डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों से मिलेट के बारे में लोगों तक सही और शोध आधारित जानकारी पहुंचाने की अपील की।