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अनंतनाग: खगुंड वेरिनाग में माता वितस्ता का जन्मोत्सव मनाया गया, झरने के संरक्षण की उठी मांग

Nikita Gupta

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST

अनंतनाग जिले के खगुंड, वेरिनाग में माता वितस्ता के जन्मोत्सव के अवसर पर एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और माता वितस्ता के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को याद किया। ... और पढ़ें

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