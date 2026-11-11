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Video: कश्मीर की सैर पर निकले पर्यटक हादसे का शिकार, गांदरबल में सड़क से नीचे गिरी टेंपो ट्रैवलर

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST







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गांदरबल के सुम्बलबल्ला गुंड इलाके में मंगलवार को पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर एसएसजी रोड से फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे कई पर्यटक घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। ... और पढ़ें

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