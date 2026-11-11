नेकां में बगावत का असर: असंतुष्ट विधायकों के आगे झुके फारूक, मंत्रियों पर रहेगी विधायकों की नजर

सलाहकार समूहों में शामिल होने के लिए खुद फारूक ने पार्टी के सभी विधायकों को पत्र लिखा है। सभी विधायकों से अनौपचारिक सलाहकार समूहों से जुड़ने के लिए मंत्रियों के नाम पूछे गए हैं। कहने को यह समूह मंत्रियों के जरिये सरकार की नीतियों और पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का पुल बनेगा, लेकिन यह पूरी कवायद असंतुष्ट विधायकों को साधने की बताई जा रही है।



दरअसल, सीएम उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही नेकां के भीतर नाराजगी और बगावत के सुर तेज हैं। सूत्रों के अनुसार 15 से अधिक विधायक मंत्री पद या सरकार में तवज्जो न मिलने के कारण असंतुष्ट हैं। इससे न केवल सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि संगठन में भी दरार पड़ने की आशंका गहराई है।



अंतर्कलह थामने के लिए 6 नवंबर को गुपकार रोड स्थित डाॅ. फारूक के आवास पर कश्मीर, पीर पंजाल व चिनाब क्षेत्र के असंतुष्ट विधायकों के साथ बैठक हुई थी। इसमें विधायकों ने दो टूक कहा था कि सरकार की नीति-निर्माण और विकास कार्यों में उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। इससे जनता के बीच साख पर असर पड़ रहा है। फारूक ने आश्वस्त किया था कि संगठन में किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि की उपेक्षा नहीं की जाएगी। इसी बैठक में मंत्रियों और विधायकों के बीच संवाद के लिए विधायकों के अनाैपचारिक सलाहकार समूह बनाने पर सहमति बनी थी। अब इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है।