जम्मू-कश्मीर: घाटी के बाद जम्मू में सियासी पिच पर उतरेंगी महबूबा, पीडीपी को फिर मजबूत करने का मिशन

दिवाली मिलन के बहाने जम्मू पहुंचकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के बाद अब पार्टी जनवरी में दो बड़े राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सात जनवरी को श्रीनगर में पार्टी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा, जबकि 10 जनवरी को जम्मू में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी है। इसके जरिए पीडीपी घाटी के साथ जम्मू संभाग में भी अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाना चाहती है।



महबूबा ने हालिया दो दिवसीय जम्मू दौरे के दौरान वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दोनों कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रमों की अंतिम रूपरेखा और स्थान तय करने का काम वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है। श्रीनगर में हाल ही में हुई रैली के बाद पार्टी अब घाटी में सक्रियता बनाए रखने के साथ जम्मू में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर जोर दे रही है।



जम्मू संभाग में पीडीपी का सियासी आधार पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है। ऐसे में पार्टी 10 जनवरी को जम्मू में बड़ी रैली कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेग। वर्तमान में पीडीपी जम्मू संभाग में बड़े चेहरों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में महबूबा स्थानीय मुद्दों के जरिए अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने में जुटी हैं। शिव मार्केट और वेयर हाउस अग्निकांड के बाद प्रभावित कारोबारियों से मुलाकात कर उन्होंने मुआवजे और बैंक ऋण की किस्तों में राहत का मुद्दा उठाया। पार्टी व्यापारियों और आम लोगों से जुड़े सवालों को भी उठा रही है। प्रदेश में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ महबूबा पहले से ही मुखर हैं। जनवरी की जम्मू रैली को इसी राजनीतिक सक्रियता के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।