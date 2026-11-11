Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Businessmen agree before the 48-hour ultimatum expires

जम्मू-कश्मीर: 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले राजी हुए कारोबारी, नहीं करेंगे जम्मू बंद; सरकार से राहत की मांग

Wed, 11 Nov 2026 11:59 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 11 Nov 2026 11:59 AM IST
सार

मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद वेयर हाउस अग्निकांड से नाराज कारोबारियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले जम्मू बंद का फैसला टाल दिया है, लेकिन जिम्मेदार दमकल अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश तक हड़ताल जारी रहेगी।

विज्ञापन
Businessmen agree before the 48-hour ultimatum expires
विक्रम चौक स्थित वेयरहाउस में आग घटना के बाद बचा हुआ सामान निकलते हुए। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वेयर हाउस अग्निकांड के बाद सरकार को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही कारोबारियों मान गए हैं। प्रभारी मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार और गृह सचिव ने मंगलवार की शाम वेयर हाउस पहुंचकर कारोबारियों से बातचीत की। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद जम्मू बंद की नौबत फिलहाल टल गई है।

विज्ञापन


हालांकि कारोबारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है। उनका कहना है कि जब तक दमकल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आदेश जारी नहीं होते, वेयर हाउस में कामकाज शुरू नहीं होगा। बुधवार को फेडरेशन की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

विज्ञापन
Trending Videos

Businessmen agree before the 48-hour ultimatum expires
विक्रम चौक स्थित वेयरहाउस में आग घटना के बाद बचा हुआ सामान - फोटो : संवाद

इस बीच प्रभावित कारोबारियों के समर्थन में उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी सामने आए हैं। मंगलवार को फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष तरुण सिंघला ने वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ने सरकार से बीमा कंपनियों, बैंकों और प्रभावित कारोबारियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीमा दावों की शुरुआती जांच के बाद सात कार्यदिवस में अनुमानित स्वीकृत राशि का कम से कम 25 प्रतिशत अग्रिम दिया जाए।

इसके अलावा कारोबारियों के मौजूदा बैंक ऋण की किस्तों पर अस्थायी रोक और स्वीकृत ऋण सीमा के 25 प्रतिशत तक रियायती ब्याज पर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करवाया जाए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने कहा कि बीमा क्लेम लेने में कानूनी अड़चन आने पर एसोसिएशन कारोबारियों की मदद करेगी। फेडरेशन आंदोलन को लेकर जो भी फैसला लेगी, बार एसोसिएशन उसके साथ खड़ी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed