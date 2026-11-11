जम्मू-कश्मीर: आसमान से बरसेगी आफत या बिछेगी बर्फ की चादर! कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट

दिनभर छाए रहे बादल दिन का पारा गिरा

मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहने से घाटी के तापमान में कमी दर्ज की गई। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 19.5 और न्यूनतम 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा। काजीगुंड में अधिकतम 21.8, पहलगाम में 18 और गुलमर्ग में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।



बर्फबारी और भूस्खलन से निपटने के लिए मजबूत होगा रेस्क्यू सिस्टम

बर्फबारी और भूस्खलन के दौरान पहाड़ी इलाकों में लोगों को बचाना बड़ी चुनौती होती है। कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं और बचाव दल के लिए घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने बचाव तंत्र को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों को सांबा में चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया। इसका उद्देश्य मुश्किल पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जवानों को तैयार करना है।



प्रशिक्षण में एनडीआरएफ के जवानों को पहाड़ियों, गहरी खाइयों और ऐसे स्थानों पर बचाव अभियान चलाने के तरीके बताए गए। बताया गया कि कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों तक कैसे पहुंचना है और उन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी, पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में समय पर बचाव अभियान चलाना जरूरी हो जाता है। प्रशिक्षित जवान इन परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। माउंटेन रेस्क्यू टीम की ओर से दिया गया प्रशिक्षण सर्दियों से पहले बचाव की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।