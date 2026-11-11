लद्दाख: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का विरोध, दिसंबर में हिल काउंसिल चुनाव को लेकर उठाए सवाल

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के आठ नए जिलों में हिल काउंसिल चुनाव दिसंबर में कराने की घोषणा का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी दिसंबर में चुनाव नहीं हुए हैं। वांगचुक ने इन महत्वपूर्ण चुनावों को दिसंबर में कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।

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#WATCH | Leh, Ladakh: Activist Sonam Wangchuk says, "This concerns the announcement of Hill Council elections across the eight new districts of Ladakh. Never before in history have elections been held in December... Why is there such an urgency to hold these crucial elections in December? Furthermore, according to our legal counsel, the election notification does not provide adequate time for the nomination and withdrawal processes. Only 11 days have been allotted, which is, in a sense, legally untenable. This goes against the Representation of the People Act. We are, therefore, calling for a reconsideration of this decision.... In light of this, a protest is scheduled for November 12, when the entire community will gather. We will continue our sit-in protests until our demands are met. We seek justice for those who lost their lives. We also demand a resolution for the 70 to 80 injured individuals who are currently facing legal cases. Furthermore, we propose that the elections be held in May or June, when weather conditions are favourable, and people are actually present in Ladakh..." (10.11) — ANI (@ANI) November 11, 2026

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उनके कानूनी सलाहकार के अनुसार, चुनाव अधिसूचना में नामांकन और वापसी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसके लिए केवल 11 दिन आवंटित किए गए हैं, जो कानूनी रूप से अमान्य है। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के खिलाफ है। इसलिए, वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।इस संबंध में 12 नवंबर को एक विरोध प्रदर्शन निर्धारित किया गया है। इसमें पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होगा। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।सोनम वांगचुक ने दिसंबर में चुनाव कराने की जल्दबाजी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि लद्दाख में दिसंबर का मौसम प्रतिकूल होता है। इस दौरान अधिकांश लोग लद्दाख में उपस्थित नहीं होते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चुनाव मई या जून में कराए जाएं। उस समय मौसम की स्थितियां अनुकूल होती हैं और लोग वास्तव में लद्दाख में मौजूद होते हैं।वांगचुक ने उन लोगों के लिए न्याय की मांग की है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने 70 से 80 घायल व्यक्तियों के लिए भी समाधान की मांग की है। ये घायल व्यक्ति वर्तमान में कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है।