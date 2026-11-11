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लद्दाख: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का विरोध, दिसंबर में हिल काउंसिल चुनाव को लेकर उठाए सवाल

Wed, 11 Nov 2026 07:53 AM IST
अनुज कुमार एएनआई, लेह (लद्दाख)
एएनआई, लेह (लद्दाख) Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 07:53 AM IST
सार

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख काउंसिल चुनाव दिसंबर में कराने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी दिसंबर में चुनाव नहीं हुए और इस जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है।

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Sonam Wangchuk raised questions regarding Ladakh Hill Council elections in December
सोनम वांगचुक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के आठ नए जिलों में हिल काउंसिल चुनाव दिसंबर में कराने की घोषणा का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी दिसंबर में चुनाव नहीं हुए हैं। वांगचुक ने इन महत्वपूर्ण चुनावों को दिसंबर में कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।

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उनके कानूनी सलाहकार के अनुसार, चुनाव अधिसूचना में नामांकन और वापसी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसके लिए केवल 11 दिन आवंटित किए गए हैं, जो कानूनी रूप से अमान्य है। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के खिलाफ है। इसलिए, वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।
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इस संबंध में 12 नवंबर को एक विरोध प्रदर्शन निर्धारित किया गया है। इसमें पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होगा। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

चुनाव की समय-सीमा पर सवाल
सोनम वांगचुक ने दिसंबर में चुनाव कराने की जल्दबाजी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि लद्दाख में दिसंबर का मौसम प्रतिकूल होता है। इस दौरान अधिकांश लोग लद्दाख में उपस्थित नहीं होते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चुनाव मई या जून में कराए जाएं। उस समय मौसम की स्थितियां अनुकूल होती हैं और लोग वास्तव में लद्दाख में मौजूद होते हैं।


वांगचुक ने उन लोगों के लिए न्याय की मांग की है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने 70 से 80 घायल व्यक्तियों के लिए भी समाधान की मांग की है। ये घायल व्यक्ति वर्तमान में कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है।

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