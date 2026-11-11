जम्मू: वेयर हाउस अग्निकांड की होगी जांच, दमकल की देरी पर उठे सवाल; दुकानों की मरम्मत कराएगा जेडीए

चार मांगें...जिन पर अमल की जरूरत

फेडरेशन ने मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम चार मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें दमकल विभाग के अधिकारियों की जांच, प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक मदद, गोदाम बनाने के लिए जमीन और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए त्योहारों से पहले आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करना शामिल है। दीपक गुप्ता ने कहा कि मुख्य सचिव ने हमारी मांगों को लेकर मंडलायुक्त को जरूरी निर्देश दिए हैं।



बीमा कंपनी ने सर्वे किया क्लेम को मंजूरी नहीं दी

आग से प्रभावित आठ दुकानों में से अधिकांश का बीमा होने की जानकारी सामने आई है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दिल्ली से आए प्रतिनिधि अतुल गुप्ता ने सोमवार और मंगलवार को दुकानों का सर्वे किया, लेकिन बीमा क्लेम पर कोई मंजूरी नहीं दी। इससे नाराज कारोबारियों ने मंगलवार शाम प्रतिनिधि को घेरकर डीसी से शिकायत की। डीसी ने प्रतिनिधि को बुधवार को सर्वे रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों के साथ कलक्ट्रेट पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिया कि क्लेम में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।