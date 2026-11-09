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Video: 48 टीमों के बीच मुकाबला, चिकतन ने पोयेन को हराकर जीता लद्दाख क्रिकेट टूर्नामेंट

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST







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लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में चिकतन की टीम ने पोयेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। 48 टीमों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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