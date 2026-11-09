दिवाली की रात जम्मू संभाग में आग का कहर: 64 जगहों पर धधकी लपटें, वेयरहाउस की 15 दुकानें तबाह

वेयरहाउस की आग बनी सबसे बड़ी चुनौती

जम्मू शहर के वेयरहाउस स्थित नेहरू मार्केट में रविवार रात करीब 9:15 बजे भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग एक दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते आसपास की दुकानों तक फैल गई। बाजार में खाद्यान्न, खाद्य तेल, घी और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बड़ी मात्रा में रखा रहता है। दुकानों में मौजूद ज्वलनशील सामान के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया।



बाजार की दुकानें एक-दूसरे से सटी होने और गोदामों में भारी मात्रा में सामान रखे होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। शहर के अलग-अलग दमकल केंद्रों से गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और संयुक्त अभियान चलाकर आधी रात तक आग पर काबू पाया गया। सोमवार को भी दो दमकल वाहन मौके पर तैनात रहे। आग से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।



पहाड़ी मोहल्ले से शालीमार तक आग ने मचाई तबाही

जम्मू जिले में चार बड़ी आग की घटनाएं सामने आईं। पहाड़ी मोहल्ले में पांच मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लग गई। इमारत में कपड़ों और जूतों की दुकानें थीं, जबकि नीचे बेसमेंट भी बना हुआ था। आग से इमारत बुरी तरह प्रभावित हुई।



इसके अलावा शालीमार में पांच मंजिला मेडिकल स्टोर वाली इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल आग की चपेट में आ गई। गंग्याल में एक हार्डवेयर गोदाम में भी आग लगने से नुकसान हुआ। इन घटनाओं के अलावा संभाग के विभिन्न इलाकों में भी दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी रहीं।