{"_id":"6af41fc028d6e6c7d50bca64","slug":"video-religious-leaders-political-representatives-and-numberdar-associations-demand-postponement-of-lahdc-kargil-elections-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"लेह-लद्दाख: कारगिल में चुनावी तारीख पर बवाल, 5 दिसंबर के बजाय अप्रैल-मई में मतदान कराने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लेह-लद्दाख: कारगिल में चुनावी तारीख पर बवाल, 5 दिसंबर के बजाय अप्रैल-मई में मतदान कराने की मांग

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST







Link Copied



कारगिल में धार्मिक नेताओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों और नंबरदार एसोसिएशनों ने 5 दिसंबर को प्रस्तावित एलएएचडीसी चुनाव स्थगित कर अप्रैल-मई 2027 में कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और दुर्गम सड़क संपर्क के कारण मतदाताओं, उम्मीदवारों और चुनावी कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ... और पढ़ें

विज्ञापन