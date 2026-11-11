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जम्मू-कश्मीर: एलएएचडीसी चुनाव टलने पर कारगिल में नाराजगी, 'लोकतंत्र बचाओ' के नारे के साथ निकाला कैंडल मार्च

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST







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कारगिल सिविल सोसाइटी ने एलएएचडीसी चुनावों में देरी को लेकर चिंता जताते हुए 'लोकतंत्र बचाओ' के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने, सभी पक्षों के बीच संवाद शुरू करने और हिल काउंसिल चुनाव जल्द कराने की मांग की। ... और पढ़ें

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