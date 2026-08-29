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Jammu: नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच जम्मू के स्कूली बच्चों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत के लिए जुटाया चंदा

Sat, 29 Aug 2026 04:09 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 29 Aug 2026 04:09 PM IST
सार

नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच जम्मू के स्कूली बच्चों ने मृतकों के लिए प्रार्थना की और प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता जताई।

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Jammu schoolchildren offer prayers, contribute to Nepal flood relief
नेपाल में बाढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच जम्मू के स्कूली बच्चों ने मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। शिक्षा निकेतन और दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और उनके प्रति एकजुटता जताते हुए राहत प्रयासों में योगदान दिया।

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मृतकों को दी श्रद्धांजलि, लापता लोगों के लिए की प्रार्थना
दोनों स्कूलों के छात्र-छात्राएं स्कूल परिसर में एकत्र हुए और बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जो अब तक अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि नेपाल में हुई त्रासदी उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश के लोगों का दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा है।

छात्रों और अभिभावकों ने चलाया दान अभियान
शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों ने भी स्वैच्छिक दान अभियान में हिस्सा लिया। सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार बाढ़ राहत के लिए आर्थिक सहयोग दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य रामेश्वर मेंगी ने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और ऐसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है।

बच्चों में करुणा और मदद की भावना पैदा करना उद्देश्य
प्रधानाचार्य ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना है कि संवेदना केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए उसे कार्रवाई में भी बदलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहले से सहायता दी जा रही है, लेकिन स्कूल भी अपनी ओर से योगदान देना चाहता था। छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं बेहतर रही।

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छात्रों ने दूसरे संस्थानों से भी मदद की अपील की
छात्रा भूमि ने नेपाल के रसुवा और अन्य प्रभावित इलाकों में हुई तबाही पर चिंता जताई। उन्होंने लापता लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि कई परिवार अब भी यह नहीं जान पा रहे हैं कि उनके अपने जीवित हैं या नहीं। वहीं, छात्रा एंजेल ने अन्य स्कूलों, संस्थानों और संगठनों से भी राहत प्रयासों में आगे आने और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने की अपील की।

नेपाल के लोग हमारे भाई-बहन
छात्रा शिवांसी सिंह ने नेपाल के प्रभावित लोगों को अपना भाई-बहन बताते हुए पड़ोसी देश के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बाढ़ में बह जाने और जान गंवाने की खबर बेहद दुखद है।

नेपाल में 626 लोगों की मौत
नेपाल में आई भीषण बाढ़ से शनिवार तक 626 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि करीब 2,000 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू के स्कूली बच्चों की यह पहल प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना और मानवीय सहयोग का संदेश देती है।

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