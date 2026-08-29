Jammu: नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच जम्मू के स्कूली बच्चों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत के लिए जुटाया चंदा

मृतकों को दी श्रद्धांजलि, लापता लोगों के लिए की प्रार्थना

दोनों स्कूलों के छात्र-छात्राएं स्कूल परिसर में एकत्र हुए और बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जो अब तक अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि नेपाल में हुई त्रासदी उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश के लोगों का दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा है।



छात्रों और अभिभावकों ने चलाया दान अभियान

शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों ने भी स्वैच्छिक दान अभियान में हिस्सा लिया। सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार बाढ़ राहत के लिए आर्थिक सहयोग दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य रामेश्वर मेंगी ने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और ऐसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है।



बच्चों में करुणा और मदद की भावना पैदा करना उद्देश्य

प्रधानाचार्य ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना है कि संवेदना केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए उसे कार्रवाई में भी बदलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहले से सहायता दी जा रही है, लेकिन स्कूल भी अपनी ओर से योगदान देना चाहता था। छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं बेहतर रही।