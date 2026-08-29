जंगलों में छिपे आतंकियों की खैर नहीं: टीओबी से हर हलचल पर एसओजी की पैनी नजर, पहाड़ों में सुरक्षा का नया जाल

आतंकी मददगारों पर भी नजर

टीओबी में तैनात एसओजी के जवानों को जंगल, गुरिल्ला और माउंटेन वारफेयर का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। एसओजी में नए जवानों को शामिल कर टीमों को मजबूत किया गया है। जवानों को आधुनिक हथियारों और विशेष उपकरणों से भी लैस किया गया है। अब टीओबी के जरिए आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ उनके मददगार नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों की जानकारी जुटाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की रणनीति का उद्देश्य दुर्गम इलाकों में आतंकियों पर लगातार दबाव बनाए रखना और उन्हें सुरक्षित ठिकाने बनाने से रोकना है।



2021 से 2023 के बीच बढ़ी थीं आतंकी गतिविधियां

2021 से 2023 के बीच जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लश्कर-ए-ताइबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की। इसके बाद आतंकियों को जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रखने तथा उनके खिलाफ लगातार दबाव बनाए रखने के लिए ऊंची चोटियों और पहाड़ी ढलानों पर टीओबी स्थापित करने की रणनीति अपनाई गई। छात्रू और डुडू-बसंतगढ़ में इसी रणनीति के तहत टीओबी स्थापित किए गए। इन बेस से जवानों ने घने जंगलों और ऊंचे इलाकों में अभियान चलाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। इससे उन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पहुंच और निगरानी बढ़ाने में मदद मिली, जहां पहले लगातार ऑपरेशन चलाना चुनौतीपूर्ण था।