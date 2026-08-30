जम्मू: छात्रू में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भपात और फिर मौत की जांच अब क्राइम ब्रांच के हाथ, अब तक छह पकड़े

याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि नाबालिग के गर्भवती होने का पता चलने पर मुख्य आरोपी के करीबियों ने कथित तौर पर एक पंचायत बुलाई थी। इसमें मामले में समझौते के लिए पिता पर भारी दबाव डाला गया, उन्हें धमकाया गया और पैसों की पेशकश की गई। आरोप है कि दबाव में पिता से एक सादे कागज पर अंगूठे का निशान भी ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करने वालों, पंचायत में मौजूद सभी लोगों की पहचान, दबाव में सादे कागज पर अंगूठा लगवाने की परिस्थितियों और पैसों के स्रोत की निष्पक्ष व कड़ी जांच होनी चाहिए। पीड़ित पिता ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने की भी मांग की थी।