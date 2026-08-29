श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: बडगाम-कटड़ा ट्रेन सेवा फिर शुरू, घाटी और जम्मू के बीच बढ़ी कनेक्टिविटी

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: बडगाम-कटड़ा ट्रेन सेवा फिर शुरू, घाटी और जम्मू के बीच बढ़ी कनेक्टिविटी
अमरनाथ यात्रा के कारण करीब दो महीने से बंद बडगाम-कटड़ा ट्रेन सेवा शनिवार से फिर बहाल हो गई, जिससे घाटी के यात्रियों और वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को राहत मिली है।
विस्तार
जम्मू-कश्मीर में बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा (एसवीडीके) के बीच ट्रेन सेवा शनिवार से फिर शुरू हो गई। अमरनाथ यात्रा के कारण करीब दो महीने से बंद इस ट्रेन सेवा की बहाली से घाटी के यात्रियों और वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है।
अमरनाथ यात्रा के चलते 29 जून से थी बंद
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 57 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले 29 जून से बडगाम और कटड़ा के बीच दोनों तरफ की ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई थी। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की वार्षिक यात्रा शुक्रवार को रक्षा बंधन के दिन संपन्न हुई।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फैसला
उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा खासकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 04688/04687 को 29 अगस्त से बहाल किया गया है। अब ये ट्रेनें अपने नियमित मार्ग और निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी।
बडगाम से सुबह 7:20 बजे रवाना होगी ट्रेन
संशोधित समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04688 बडगाम से सुबह 7:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे कटड़ा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04687 कटड़ा से दोपहर 1:45 बजे चलेगी और रात 8 बजे बडगाम पहुंचेगी।
घाटी और जम्मू के बीच सीधी कनेक्टिविटी
ट्रेन सेवा बहाल होने से कश्मीर घाटी के लोगों के साथ-साथ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा। अब दोनों क्षेत्रों के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध होने से यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और यात्रियों को सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा।