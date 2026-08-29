Jammu Kashmir: किश्तवाड़ नाबालिग मौत मामले में नया मोड़, क्राइम ब्रांच जांच की मांग पर सोमवार को HC में सुनवाई

अस्पताल से मौत तक के घटनाक्रम की जांच की मांग

याचिका में नाबालिग की छात्रू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच, किश्तवाड़ में अल्ट्रासाउंड, जिला अस्पताल में इलाज और बाद में डोडा स्थानांतरण समेत पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक नाबालिग ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था और इसके बाद उसे पंजाब की ओर ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। याचिका में गर्भावस्था को समाप्त करने के प्रयासों, दवाओं की खरीद और इस्तेमाल, नाबालिग को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले लोगों तथा अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर मिले उपचार की भी जांच की मांग की गई है।



मेडिकल और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

याचिका में अस्पताल के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मेडिकल पर्चे, एंबुलेंस रिकॉर्ड, जीपीएस और लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय रिकॉर्ड और फोरेंसिक एवं डीएनए साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच कराने की मांग की गई है।



स्कूल स्तर पर भी जवाबदेही तय करने की मांग

याचिका में यह भी जांचने की मांग की गई है कि अस्पताल के रिकॉर्ड में नाबालिग को एक 13 वर्षीय लड़के की पत्नी के रूप में दर्ज किए जाने की स्थिति कैसे बनी और यह जानकारी किसने उपलब्ध कराई। इसके अलावा स्कूल में नाबालिग की सुरक्षा गर्भावस्था की जानकारी सामने आने के बाद मामले को संभालने और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने में किसी प्रशासनिक या संस्थागत चूक की भी जांच की मांग की गई है।