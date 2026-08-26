जम्मू की झांसी की रानी महामाया कौन थी?: कहानी 1400 साल पुरानी, प्रमाण अब भी गायब; वीरांगना का इतिहास गया कहां

शिव-शक्ति का सेतु: पीर खो और महामाया का अंतर्संबंध:

जम्मू सदियों से आस्था केंद्र रहा हैं। जम्मू की भौगोलिक बनावट केवल पहाड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि आध्यात्म का एक चुंबकत्व क्षेत्र भी है। इसके जर्रे जर्रे में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवहमान है। तवी के तट पर स्थित पीर खो और महामाया मंदिर के बीच का जुड़ाव 'पाताल' और 'आकाश' के मिलन जैसा प्रतीत होता है। जहाँ पीर खो (जामवंत गुफा) धरती की गहराइयों में समाया एक साधना का केंद्र है, वहीं उसके ठीक सामने पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर स्थित महामाया मंदिर एक जाग्रत प्रहरी की भांति खड़ा है। यह शिव (पीर खो) और शक्ति (महामाया) का वह मौन संवाद है, जो सदियों से तवी की लहरों के ऊपर चलता आ रहा है।



प्राचीन काल में भक्त तवी की धारा को पार कर इन दोनों छोरों को अपनी आस्था से जोड़ते थे, जिसे आज आधुनिक 'रोपवे' से जोड़ा गया है। यह केबल कार केवल दो पहाड़ियों को नहीं जोड़ती, बल्कि पीर खो की शांत गुफा से महामाया के शौर्य शिखर तक की उस यात्रा को सुगम बनाती है, जो जम्मू के सांस्कृतिक और सामरिक इतिहास का आधार रही है। यदि पीर खो जम्मू की रहस्यात्मक गहराई है, तो महामाया उसकी ऊंचाई है, और इन दोनों के बीच बहती तवी इस 'आध्यात्मिक संगम' की गौरवगाथा अपनी शांत लहरों में समेटे हुए मौन साक्षी बनी हुई है। उसे इंतजार है ऐसे कद्रदानों और जिज्ञासुओं की जो इस समृद्ध विरासत को अतीत के धुंध से बाहर लाए।