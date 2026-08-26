बर्फानी बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी: सात रोपवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 2029 तक पूरी होगी योजना

पटनीटॉप-सनासर का पर्यटन नेटवर्क होगा मजबूत

नाशरी टनल-सनासर रोपवे से पत्नीटॉप और सनासर के बीच नया पर्यटन नेटवर्क विकसित होने की उम्मीद है। यह दोनों हिल रिजॉर्ट को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पटनीटॉप जम्मू का प्रमुख हिल स्टेशन है। यह देवदार और काइल के घने जंगलों से घिरा है। यहां के मैदान, शांत पगडंडियां, पिकनिक स्थल और चिनाब बेसिन व पीर पंजाल पर्वतमाला के नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां स्थित नाग मंदिर का भी महत्व है। सर्दियों में बर्फ से ढकी ढलानों पर स्कीइंग और स्लेजिंग जैसी गतिविधियां होती हैं। वहीं, 2079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सनासर को मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है।



देवदार के विशाल पेड़ों से घिरा कप आकार का मैदान यहां का प्रमुख आकर्षण है। यहां गोल्फ, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और ट्रेकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नत्था टॉप से आसपास की चोटियों और घाटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। रोपवे से पर्यटक आसानी से पत्नीटॉप से सनासर पहुंच सकेंगे। इससे पर्यटन के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।