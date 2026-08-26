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Srinagar: श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार पॉक्सो के दो आरोपी तीन दिन बाद गिरफ्तार, पुलिस ने 72 घंटे में दबोचा

Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST
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POCSO accused arrested 3 days after escaping from Srinagar jail
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : बासित जरगर

श्रीनगर की सेंट्रल जेल से फरार हुए पॉक्सो के दो आरोपियों को पुलिस ने तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी अलग-अलग पॉक्सो मामलों में जेल में बंद थे।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी 23 अगस्त को जेल से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया था।

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