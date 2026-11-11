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जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट में मामला लंबित, विवादित जमीन पर पेड़ काटने और टिन की बाड़ लगाने का आरोप

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 PM IST







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गांदरबल के तुलमुला में विवादित जमीन पर पेड़ काटने और टिन की बाड़ लगाने के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने डीसी और एसएसपी से संयुक्त जांच टीम गठित कर मामले की जांच करने तथा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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