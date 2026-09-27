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Udhampur News: मेरे सपनों का भारत में बच्चों ने भरी कल्पना की उड़ान

Sun, 27 Sep 2026 01:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 01:40 AM IST
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Children took a flight of imagination regarding the 'India of my dreams'.
चित्रों में दिखा विकसित भारत का सपना, डोडा के स्कूलों में हुई सेवा चित्र प्रतियोगिता
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संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। भारतीय जनता युवा मोर्चा(भाजयुमो) की ओर से ''सेवा संकल्प अभियान'' के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में ''सेवा चित्र-मेरे सपनों का भारत'' विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रंगों व रेखाओं के माध्यम से वर्ष 2047 के विकसित भारत की अपनी कल्पना को कागजों पर उकेरा।
कार्यक्रम भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान जिला महासचिव राजेश्वर जराल, विकास राज परोहित, मंडल अध्यक्ष सुधा कोतवाल, अनिल सिंह कटोच और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सचिन सिंह संब्याल समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने आधुनिक, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, तकनीक और राष्ट्र निर्माण जैसे अहम विषयों पर शानदार कलाकृतियां बनाईं। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उन्हें देश के भविष्य को लेकर अपने विचार व्यक्त करने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करना है। बच्चों की कल्पनाशीलता और उनके द्वारा प्रस्तुत चित्रों ने यह साबित कर दिया कि युवा पीढ़ी देश के उज्ज्वल भविष्य को लेकर कितनी जागरूक और उत्साहित है।
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