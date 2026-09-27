Udhampur News: नशा तस्करी के आरोपी की संपत्ति जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 01:39 AM IST
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डोडा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डोडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी की संपत्ति को जब्त करने की सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सदिकाबाद क्षेत्र में स्थित आरोपी की संपत्ति पर अटैचमेंट नोटिस चस्पा कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, सदिकाबाद निवासी आरोपी जाहिर अब्बास पुत्र मोहम्मद इकबाल लोहार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68(एफ) के तहत की गई है। नोटिस में संपत्ति के खसरा नंबर दर्ज करते हुए आम जनता को आगाह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करे।
साथ ही, संपत्ति के मालिक को इसे बेचने, लीज पर देने या किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस का यह कदम नशीلي पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और तस्करों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के उद्देश्य से उठाया गया है। संवाद
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पुलिस के अनुसार, सदिकाबाद निवासी आरोपी जाहिर अब्बास पुत्र मोहम्मद इकबाल लोहार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68(एफ) के तहत की गई है। नोटिस में संपत्ति के खसरा नंबर दर्ज करते हुए आम जनता को आगाह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करे।
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साथ ही, संपत्ति के मालिक को इसे बेचने, लीज पर देने या किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस का यह कदम नशीلي पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और तस्करों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के उद्देश्य से उठाया गया है। संवाद
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